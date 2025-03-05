Трамп: мы прекратили тиранию инклюзивности, есть только два пола

Президент США также выразил мнение, что вопросы трудоустройства должны решаться исключительно на основе профессиональных навыков и квалификации, а не расовой или гендерной принадлежности. «Мы покончили с тиранией так называемого разнообразия. Следует нанимать в созависимости от навыков, а не от расы и пола», — заявил глава Белого дома.