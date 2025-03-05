Трамп: мы прекратили тиранию инклюзивности, есть только два пола

Трамп подписал указ о признании в США только мужского и женского пола.
Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, который официально признает только два пола — мужской и женский. Это заявление было сделано в рамках его кампании против «тирании так называемого разнообразия».
«Я подписал указ о том, что существует только два пола — мужской и женский», — заявил Трамп в ходе выступления перед конгрессом США. Трансляция ведется на сайте Белого дома.
Президент США также выразил мнение, что вопросы трудоустройства должны решаться исключительно на основе профессиональных навыков и квалификации, а не расовой или гендерной принадлежности. «Мы покончили с тиранией так называемого разнообразия. Следует нанимать в созависимости от навыков, а не от расы и пола», — заявил глава Белого дома.
Ранее Трамп под овации запретил трансгендерам (ЛГБТ признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) выступать за женщин в спорте. Трамп в среду подписал указ, который запрещает трансгендерным спортсменам выступать за женские спортивные команды, лишив федерального финансирования школы, которые это разрешают, сообщила газета The Washington Post.