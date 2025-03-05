НАК: четверо боевиков нейтрализованы в ходе КТО в Махачкале

По информации НАК, в ходе операции на месте боестолкновения и в близлежащем укрытии было обнаружено и изъято большое количество оружия, включая гранатометы, автоматы и пистолет. Бандитская группировка, по данным следствия, координировала свою деятельность с запрещенной террористической организацией ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещенная в РФ).