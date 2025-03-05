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В Дагестане нейтрализованы четверо бандитов

В НАК сообщили, что нейтрализованные боевики готовили теракт на объекте регионального управления МВД России в Каспийске.
Источник: Аргументы и факты

В Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) нейтрализованы четыре боевика, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

В НАК отметили, что нейтрализованные ночью 5 марта четверо бандитов планировали совершить теракт на объекте регионального управления МВД России в Каспийске.

На месте боестолкновения и в находящемся поблизости тайнике были обнаружены гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним.

Как уточнили в НАК, деятельность банды координировали члены международной террористической организации «Исламское государство»*.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава нет. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее администрация Махачкалы сообщила о введении режима КТО в поселке Семендер. Отмечалось, что неизвестные оказали вооружённое сопротивление правоохранителям.

Напомним, в феврале Госдума приняла поправки в закон «О противодействии терроризму», позволяющие правоохранителям при действии режима КТО использовать транспорт граждан.

*Запрещенная в РФ террористическая организация.