В Дагестане нейтрализованы четверо бандитов

В Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) нейтрализованы четыре боевика, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).
В НАК отметили, что нейтрализованные ночью 5 марта четверо бандитов планировали совершить теракт на объекте регионального управления МВД России в Каспийске.
На месте боестолкновения и в находящемся поблизости тайнике были обнаружены гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним.
Как уточнили в НАК, деятельность банды координировали члены международной террористической организации «Исламское государство»*.
Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава нет. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Ранее администрация Махачкалы сообщила о введении режима КТО в поселке Семендер. Отмечалось, что неизвестные оказали вооружённое сопротивление правоохранителям.
Напомним, в феврале Госдума приняла поправки в закон «О противодействии терроризму», позволяющие правоохранителям при действии режима КТО использовать транспорт граждан.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.