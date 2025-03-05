В Новосибирске вынесли приговор водителю «БМВ», который сбил женщину на переходе

Суд назначил водителю ограничение свободы сроком на один год. Также его лишили права управления автомобилем на 2 года. Кроме того, с него в пользу потерпевшей взыскали полмиллиона рублей. Помимо этого, водитель должен оплатить 32 500 рублей, потраченные женщиной на лечение.