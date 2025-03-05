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В Новосибирске вынесли приговор водителю «БМВ», который сбил женщину на переходе

Пострадавшая получила серьезные травмы.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске Ленинский районный суд вынес приговор водителю «БМВ Х5», сбившему женщину на пешеходном переходе на Станционной улице. Его осудили по части 1 статьи 264 УК РФ.

— Водитель превысил скорость, поэтому не смог затормозить перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора, в результате чего совершил наезд на пешехода, переходившего пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора, — уточнили в пресс-службе суда.

Пострадавшая в результате наезда получила тяжкий вред здоровью. Водитель в суде согласился с обвинением в свой адрес. Известно, что он принес извинения потерпевшей женщине.

Суд назначил водителю ограничение свободы сроком на один год. Также его лишили права управления автомобилем на 2 года. Кроме того, с него в пользу потерпевшей взыскали полмиллиона рублей. Помимо этого, водитель должен оплатить 32 500 рублей, потраченные женщиной на лечение.

ДТП