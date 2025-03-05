Трамп рассказал о строительстве газопровода рядом с Россией

Ранее президент США объявил о планах Соединенных Штатов взять под контроль сектор Газа и «осуществить там масштабные работы». Об этом он заявил в Белом доме после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Кроме того, Трамп подчеркнул плохие условия проживания в секторе Газа, что является одной из причин, по которой палестинцы стремятся остаться в этом регионе.