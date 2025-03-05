DM: Трамп откажется от руководства НАТО

По данным издания, с момента основания НАТО командующим объединенными силами организации в Европе всегда был американский генерал. Однако сейчас, по словам источников таблоида, США рассчитывают, что новым лидером станут представители Великобритании или Франции. «[США] также ожидают, что эту должность займет британский или французский генерал», — уточнил автор материала.