Daily Mail: Трамп запретил Британии делиться разведданными с Украиной

Ранее стало известно, что США все еще поставляют Украине разведданные после того, как американский президент Дональд Трамп прекратил военную поддержку Киева. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на источники. По их словам, никаких изменений в предоставлении Киеву разведданных после недавнего решения Трампа не произошло.