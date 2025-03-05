Daily Mail: Трамп запретил Британии делиться разведданными с Украиной

Стало известно о новой политике США в отношении разведки.
США вводят жесткие меры контроля за передачей своих разведданных в Украине, а также отзывают полномочия у своих партнеров по разведке, включая Великобританию, на передачу такой информации. О новой политике Соединенных Штатов в отношении контроля за распространением разведывательной информации сообщил изданию Daily Mail эксперт по военной разведке Великобритании Фил Ингрэм.
«У партнеров США по разведке, включая Великобританию, были отозваны полномочия на передачу разведданных. США будут жестко контролировать распространение своих разведданных в Украине через агентства, базирующиеся в Киеве», — подчеркнул Ингрэм для Daily Mail.
Ранее стало известно, что США все еще поставляют Украине разведданные после того, как американский президент Дональд Трамп прекратил военную поддержку Киева. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на источники. По их словам, никаких изменений в предоставлении Киеву разведданных после недавнего решения Трампа не произошло.