На Урале браконьеры расстреляли двух лосей

В Сысертском районе Свердловской области жители поймали двух охотников, убивших лосей с особой жестокостью. Защитники природы требуют от правоохранителей призвать к ответу браконьеров.
В конце февраля в районе посёлка Щелкун свердловчане поймали с поличным двух браконьеров. Несмотря на то, что охотничий сезон закончился ещё 15 января, охотники убили двух лосей — для этого они выстрелили в них 17 раз.
Как сообщает на своей странице в соцсети директор фонда «Зелёный Урал» Никита Соловьёв, местные жители написали на браконьеров заявление в полицию, но никаких мер в отношении браконьеров за этим не последовало. Охотники благополучно забрали туши, оружие у них никто не изъял.
Защитники природы обратились в прокуратуру Свердловской области с требованием проверить Сысертский отдел полиции, подозревая правоохранителей в бездействии. Кроме того, обращение также составлено в адрес главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина — с просьбой возбудить уголовное дело.