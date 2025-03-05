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Трехлетнего ребенка и маму спасли при пожаре в Уральске

Они были внутри горящего дома.

Источник: МЧС Казахстана

АСТАНА, 5 мар — Sputnik. Трехлетнего ребенка и маму спасли при пожаре в Уральске.

Как сообщил МЧС Казахстана, ночью произошло возгорание кровли 3-х квартирного одноэтажного жилого дома, расположенного в Татарском переулке.

«Прибывшие на вызов пожарные расчеты в ходе разведки выяснили, что в доме остались женщина с ребенком. Пробираясь в дом под горящим потолочным покрытием огнеборцы нашли растерянных и напуганных погорельцев. Взяв девочку на руки, спасатели вывели на открытый воздух ее вместе с мамой», — рассказали в МЧС.

Пожар был ликвидирован на площади 70 квадратных метров и благодаря выверенным действиям пожарных пострадавших удалось избежать.

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