АСТАНА, 5 мар — Sputnik. Трехлетнего ребенка и маму спасли при пожаре в Уральске.
Как сообщил МЧС Казахстана, ночью произошло возгорание кровли 3-х квартирного одноэтажного жилого дома, расположенного в Татарском переулке.
«Прибывшие на вызов пожарные расчеты в ходе разведки выяснили, что в доме остались женщина с ребенком. Пробираясь в дом под горящим потолочным покрытием огнеборцы нашли растерянных и напуганных погорельцев. Взяв девочку на руки, спасатели вывели на открытый воздух ее вместе с мамой», — рассказали в МЧС.
Пожар был ликвидирован на площади 70 квадратных метров и благодаря выверенным действиям пожарных пострадавших удалось избежать.