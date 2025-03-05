Трехлетнего ребенка и маму спасли при пожаре в Уральске

«Прибывшие на вызов пожарные расчеты в ходе разведки выяснили, что в доме остались женщина с ребенком. Пробираясь в дом под горящим потолочным покрытием огнеборцы нашли растерянных и напуганных погорельцев. Взяв девочку на руки, спасатели вывели на открытый воздух ее вместе с мамой», — рассказали в МЧС.