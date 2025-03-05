Взрыв произошел в многоквартирном доме в Белореченске Краснодарского края: подробности

В Белореченске Краснодарского края произошел взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном доме. По данным МЧС России, в результате происшествия, обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами одного из подъездов. Пострадали пять человек.
Из дома эвакуированы 54 человека, включая 12 детей. Для пострадавших организован пункт временного размещения. На месте ЧП работают 67 специалистов экстренных служб и 23 единицы техники. По данным МЧС, информация о погибших на данный момент отсутствует.
Глава района Сергей Сидоренко сообщил, что один из пострадавших при взрыве находится в реанимации, у него обожжено 70 процентов тела. Еще один человек получил перелом бедра.
Похожий инцидент произошел в Севастополе. В одной из квартир жилого дома на улице Леваневского взорвался баллон газа. Произошло обрушение части перекрытий между первым и вторым этажами. Из дома эвакуировали людей, к счастью, никто из них не пострадал. Баллон с газом взорвался в квартире на втором этаже. К счастью, на тот момент хозяева уже ушли — помещение было пустое.
Тем временем в Петрозаводске возбудили уголовное дело после инцидента со взрывом газа в квартире. Хлопок произошел в одном из жилых помещений многоэтажки на улице Луначарского. Тогда обрушилась стена между комнатами. Пострадало четыре человека, двух из которых спасатели вытащили из-под завалов. Теперь правоохранительные органы намерены расследовать причины случившегося. Возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее KP.RU сообщал, что во вторник, 3 февраля, в Москве жилом комплексе «Алые паруса» произошел взрыв. По данным Следственного комитета РФ, на месте погиб один человек, еще четверо получили ранения. В ходе инцидента погиб глава Федерации бокса Донецкой Народной Республики Армен Саркисян. Сразу после произошедшего на месте начали работать следственные и другие органы.
По информации источника, взрывное устройство могли заложить за диван в холле, однако эта информация пока не подтверждена. Мощность взрывного устройства оценивается от 300 до 1000 граммов в тротиловом эквиваленте. Пронести бомбу в ЖК мог курьер, поскольку их не проверяют на входе, если у них есть специальная сумка.