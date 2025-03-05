Взрыв произошел в многоквартирном доме в Белореченске Краснодарского края: подробности

Похожий инцидент произошел в Севастополе. В одной из квартир жилого дома на улице Леваневского взорвался баллон газа. Произошло обрушение части перекрытий между первым и вторым этажами. Из дома эвакуировали людей, к счастью, никто из них не пострадал. Баллон с газом взорвался в квартире на втором этаже. К счастью, на тот момент хозяева уже ушли — помещение было пустое.