Мужчину задержали после угона автомобиля в Королеве

«Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Королев Московской области задержали 45-летнего жителя Щелково, подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем. Установлено, что злоумышленник проходил мимо одного из домов на ул. Театральная и заметил припаркованный Nissan с заведенным двигателем. Воспользовавшись тем, что двери были не заперты, а в замке зажигания находился ключ, он сел за руль иномарки и поехал в сторону дома. Двигаясь на угнанной легковушке, мужчина не справился с управлением и врезался в забор. После этого правонарушитель продолжил движение и на соседней улице врезался в дерево. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, а водитель покинул место происшествия. Злоумышленник был задержан полицейскими по месту жительства. Транспортное средство стражи правопорядка вернули законному владельцу. Собственник иномарки пояснил, что после того, как завел легковушку, вспомнил, что забыл дома документы. Оставив ключи в замке, он отлучился, а вернувшись, не обнаружил машину на месте», — говорится в материале.