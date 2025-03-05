Полиция нашла мертвым стрелявшего в женщину в Петербурге

Мужчина, устроивший стрельбу на Кронверкском проспекте в Санкт-Петербурге и ранивший женщину, был найден мертвым. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.
Полицейские обнаружили тело подозреваемого возле дома № 55, корпус 1 по Малому проспекту Васильевского острова. Мужчина находился в разыскиваемом автомобиле с огнестрельным ранением.
По данным правоохранительных органов, 53-летний уроженец Псковской области ранее состоял в отношениях с пострадавшей женщиной. Предполагается, что мотивом нападения стала ревность.
Инцидент произошел вечером 4 марта. В Петроградском районе водитель иномарке выстрелил из окна автомобиля. Выяснилось, что мужчина целился в свою бывшую девушку, а после скрылся с места преступления. 38-летняя пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее KP.RU сообщал о другом мужчине, который открыл огонь из окна дома на Васильевском острове. Он перебрал с алкоголем и не придумал ничего лучше, как выстрелить пару раз в воздух из травматического оружия. Правоохранители оцепили район и оперативно задержали хулигана. К счастью, обошлось без жертв.
Кроме того в Петербурге 49-летний мужчина применил перцовый баллончик против 44-летней женщины, которая сделала замечание о поведении его собаки. Однако это не остановило его, и, доставая травматический пистолет, он выстрелил в воздух. Владелец собаки был задержан и доставлен в полицейский участок. В его отношении был составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ, касающейся мелкого хулиганства. У мужчины конфисковали травматический пистолет и газовый баллончик.
Также сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина стрелял из сигнального пистолета по детской площадке. 43-летнего нарушителя задержали сотрудники полиции, он был в состоянии алкогольного опьянения. Его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.
Вместе с тем стало известно о задержании мужчины, который выстрелил в десятилетнюю девочку из пневматического пистолета на детской площадке в Колпино. В присутствии матери пострадавшая была осмотрена, у нее выявили ушибленную рану на груди. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.