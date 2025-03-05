Полиция нашла мертвым стрелявшего в женщину в Петербурге

Кроме того в Петербурге 49-летний мужчина применил перцовый баллончик против 44-летней женщины, которая сделала замечание о поведении его собаки. Однако это не остановило его, и, доставая травматический пистолет, он выстрелил в воздух. Владелец собаки был задержан и доставлен в полицейский участок. В его отношении был составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ, касающейся мелкого хулиганства. У мужчины конфисковали травматический пистолет и газовый баллончик.