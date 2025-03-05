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Трамп обратился к жителям Гренландии с предложением войти в состав США

Президент США Дональд Трамп обратился к жителям Гренландии с предложением присоединиться к Соединенным Штатам. Подчеркивая свое уважение к народу Гренландии, Трамп выразил надежду на их положительный ответ.

Трамп вновь обратился к жителям Гренландии.

Президент США Дональд Трамп обратился к жителям Гренландии с предложением присоединиться к Соединенным Штатам. Подчеркивая свое уважение к народу Гренландии, Трамп выразил надежду на их положительный ответ.

«Мы приветствуем вас в США, если вы согласны», — сказал Трамп в эфире трансляции на сайте Белого дома. Он также добавил, что США намерены заполучить Гренландию «так или иначе».

Ранее НАТО рассматривала отправку войск в Гренландию из-за угроз президента США Дональда Трампа захватить остров. Там добавили, что Германия и другие европейские союзники вели неофициальные переговоры о действиях НАТО в случае выполнения угроз президента США. Также обсуждалось, возможно ли применение пятой статьи Североатлантического договора о взаимной обороне. Это касается ситуации, если США вторгнутся в страну-члена НАТО.