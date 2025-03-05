Трамп обратился к жителям Гренландии с предложением войти в состав США

Ранее НАТО рассматривала отправку войск в Гренландию из-за угроз президента США Дональда Трампа захватить остров. Там добавили, что Германия и другие европейские союзники вели неофициальные переговоры о действиях НАТО в случае выполнения угроз президента США. Также обсуждалось, возможно ли применение пятой статьи Североатлантического договора о взаимной обороне. Это касается ситуации, если США вторгнутся в страну-члена НАТО.