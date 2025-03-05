В Свердловской области возбудили дело после гибели в пожаре двух детей и отца

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что 43-летний ранее судимый за кражи отец Николай Глазунов вернулся домой с вахты, алкоголь не употреблял. «В данной семье имеется также мама, 1998 года рождения и еще один ребенок, 2020 года рождения. Они в момент случившегося в доме отсутствовали, поскольку ранее уехали в Екатеринбург, в больницу. Также в доме незадолго до происшествия был дедушка, но он накануне вечером ушел домой», — отметил полковник Горелых.