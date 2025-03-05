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В Самарканде водители колбасного цеха украли колбасы на 1,7 миллиарда сумов

Vaib.uz (Узбекистан. 5 марта). Утро начинается с курьёзного преступления. Если в ближайшее время вам предложат прикупить колбасу по сниженной цене и, возможно, из-под полы, знайте — этот товар может быть из Самарканда.

Здесь два водителя-экспедитора решили, что зарплаты им мало, подделали документы и украли колбасные и сырные изделия на 1,7 миллиарда сумов.

Чтобы скрыть преступление и избежать подозрений, они вступили в сговор и продавали продукцию исключительно за наличные деньги. Однако план оказался не таким уж гениальным — недостача была быстро обнаружена, а мужчин задержали.

Теперь водителям придётся ответить перед законом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 167 (хищение путем присвоения или растраты) и 228 (изготовление, подделка, сбыт или использование документов, штампов, печатей, бланков) Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.

Остаётся только гадать, на что рассчитывали злоумышленники. Ведь украсть столь крупную партию и не попасться — задача почти невыполнимая. Возможно, им следовало выбрать менее приметный товар. Или хотя бы продумать план получше.