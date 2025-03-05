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Водитель LADA Priora сбил пешехода в Камышлове

Мужчина шел по пешеходному переходу в темной одежде.

В Камышлове автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП с участием пешехода, которое случилось вечером 4 марта на улице Энгельса. 34-летний водитель LADA Priora не уступил дорогу 35-летнему пешеходу, идущему по «зебре». Пешехода доставили в больницу, но после осмотра отпустили домой.

Сам водитель пояснил, что не заметил пешехода, так как тот не использовал световозвращающие элементы. В отношении водителя возбуждено дело за непредоставление преимущества пешеходу, сообщили в свердловской ГИБДД.

ДТП