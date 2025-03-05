Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа причина взрыва в многоэтажке Белореченска

Причиной взрыва с многоэтажке Белореченска стал хлопок газа.

Источник: МЧС

В Белореченске сотрудники МЧС России работают на месте обрушения в многоквартирном доме по улице Красной. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, причиной взрыва с многоэтажке Белореченска стал хлопок газа.

— По предварительным данным, в пятиэтажном доме на улице Красной произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате обрушилось межэтажное перекрытие между 4 и 5 этажами, — сообщили в пресс-службе МЧС Кубани.

Здание, как уточнили в ведомстве, кирпичное и состоит из шести подъездов.

«Эвакуировано 54 человека, в том числе 12 детей, — заявили в МЧС. — Организована работа пункта временного размещения. По уточненной информации, в результате обрушения пострадало 3 человека».

На месте происшествия задействованы 67 специалистов и 23 единицы техники. Информации о погибших не поступало.