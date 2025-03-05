Названа причина взрыва в многоэтажке Белореченска

— По предварительным данным, в пятиэтажном доме на улице Красной произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате обрушилось межэтажное перекрытие между 4 и 5 этажами, — сообщили в пресс-службе МЧС Кубани.
Здание, как уточнили в ведомстве, кирпичное и состоит из шести подъездов.
«Эвакуировано 54 человека, в том числе 12 детей, — заявили в МЧС. — Организована работа пункта временного размещения. По уточненной информации, в результате обрушения пострадало 3 человека».
На месте происшествия задействованы 67 специалистов и 23 единицы техники. Информации о погибших не поступало.