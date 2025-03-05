Свердловская полиция разыскивает женщину, бросившую новорожденного на морозе

В Нижнем Тагиле обнаружили младенца, брошенного на скамейке. Полиция начала поиски матери, оставившей своего ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
По словам начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, необычную находку сделал местный житель, выходя из подъезда. Он заметил на скамейке сверток, в котором был младенец, подававший признаки жизни. Мужчина унес малыша в теплый подъезд и вызвал скорую помощь.
«В срочном порядке мальчика доставили в реанимационное отделение нижнетагильской детской больницы с диагнозом общее переохлаждение. Сейчас врачи борются за его жизнь, а представители МВД ведут поиски родителей малыша», — отметил полковник Горелых.
По его данным, сотрудники полиции из служб ПДН, уголовного розыска и участковых проводят поквартирный обход близлежащего жилого сектора. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ «Покушение на убийство новорожденного».
Летом 2024 года грудной ребенок скончался в Серове. Месячную девочку готовили к транспортировке в больницу, но ждать реанимобиля пришлось 10 часов.