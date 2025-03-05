Свердловская полиция разыскивает женщину, бросившую новорожденного на морозе

По словам начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, необычную находку сделал местный житель, выходя из подъезда. Он заметил на скамейке сверток, в котором был младенец, подававший признаки жизни. Мужчина унес малыша в теплый подъезд и вызвал скорую помощь.