В Хабаровске задержали 17-летнего грабителя, который напал на прохожего

В Хабаровске сотрудники полиции задержали 17-летнего жителя микрорайона 5-я площадка, который совершил грабеж в районе улицы Иртышской, сообщает hab.aif.ru.
Как установили правоохранители, потерпевший — 20-летний местный житель — вечером прогуливался со своей девушкой, когда к нему подошла группа неизвестных. Один из молодых людей попросил телефон для звонка, однако получил отказ. После этого 17-летний подозреваемый повалил его на землю, несколько раз ударил, забрал рюкзак и похитил 4 тысячи рублей, после чего компания скрылась.
Злоумышленника оперативно задержали. Выяснилось, что он нигде не учится и не работает, а похищенные деньги потратил на алкоголь и развлечения.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (“Грабеж”), предусматривающей до 7 лет лишения свободы», — сообщил старший специалист по связям со СМИ УМВД России по г. Хабаровску Кирилл Блинов.
Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.