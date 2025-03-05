В Хабаровске задержали 17-летнего грабителя, который напал на прохожего

Как установили правоохранители, потерпевший — 20-летний местный житель — вечером прогуливался со своей девушкой, когда к нему подошла группа неизвестных. Один из молодых людей попросил телефон для звонка, однако получил отказ. После этого 17-летний подозреваемый повалил его на землю, несколько раз ударил, забрал рюкзак и похитил 4 тысячи рублей, после чего компания скрылась.