Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При пожаре в Башкирии тяжело пострадала 54-летняя женщина

В Бирске произошел пожар, который едва не унес жизнь 54-летней горожанки.

Как сообщает МЧС Башкортостана, очаг возгорания находился в однокомнатной квартире на цокольном этаже шестиквартирного дома. На место прибыли огнеборцы, которые вытащили из охваченной пламенем и дымом квартира 54-летнюю женщину. С отравлением продуктами горения ее доставили в больницу в тяжелом состоянии — за жизнь пациентки борются врачи.

Еще до прибытия пожарных на улицу эвакуировались пять человек. Площадь пожара составила десять квадратных метров, обстоятельства происшествия предстоит установить эксперту МЧС.

пожары