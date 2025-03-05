При пожаре в Башкирии тяжело пострадала 54-летняя женщина

Как сообщает МЧС Башкортостана, очаг возгорания находился в однокомнатной квартире на цокольном этаже шестиквартирного дома. На место прибыли огнеборцы, которые вытащили из охваченной пламенем и дымом квартира 54-летнюю женщину. С отравлением продуктами горения ее доставили в больницу в тяжелом состоянии — за жизнь пациентки борются врачи.