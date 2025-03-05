В Хабаровске полицейские раскрыли две кражи цифровой техники

Первый инцидент произошел в павильоне быстрого питания на улице Серышева. Мужчина из Астрахани, находясь в Хабаровске по делам, оставил свой смартфон на столе, чтобы выбрать и оплатить заказ. Когда он вернулся, телефона стоимостью 30 тысяч рублей на месте не оказалось.