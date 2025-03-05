В Хабаровске полицейские раскрыли две кражи цифровой техники

В Хабаровске сотрудники полиции оперативно раскрыли два случая кражи цифровой техники. В обоих эпизодах преступники были задержаны, а похищенные устройства возвращены владельцам. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Первый инцидент произошел в павильоне быстрого питания на улице Серышева. Мужчина из Астрахани, находясь в Хабаровске по делам, оставил свой смартфон на столе, чтобы выбрать и оплатить заказ. Когда он вернулся, телефона стоимостью 30 тысяч рублей на месте не оказалось.
Сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего жителя Железнодорожного района, который находился в кафе и заметил оставленный без присмотра гаджет. Злоумышленник признался, что взял телефон и скрылся. Устройство было изъято у него при выемке.
Второй случай произошел в поселке Березовка. Житель дома по кварталу Энергетик обнаружил пропажу своего телевизора стоимостью 23 тысячи рублей. Подозрение пало на его брата и приятеля, которые находились в квартире в состоянии алкогольного опьянения.
Оперуполномоченные установили, что брат потерпевшего продал телевизор водителю такси за две тысячи рублей, чтобы купить алкоголь. Технику удалось изъять и вернуть владельцу.
Мужчина ранее привлекался к ответственности за кражи и хранение наркотиков. Заведены уголовные дела по статье, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.