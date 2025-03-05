Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске полицейские раскрыли две кражи цифровой техники

Преступников задержали.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске сотрудники полиции оперативно раскрыли два случая кражи цифровой техники. В обоих эпизодах преступники были задержаны, а похищенные устройства возвращены владельцам. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Первый инцидент произошел в павильоне быстрого питания на улице Серышева. Мужчина из Астрахани, находясь в Хабаровске по делам, оставил свой смартфон на столе, чтобы выбрать и оплатить заказ. Когда он вернулся, телефона стоимостью 30 тысяч рублей на месте не оказалось.

Сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего жителя Железнодорожного района, который находился в кафе и заметил оставленный без присмотра гаджет. Злоумышленник признался, что взял телефон и скрылся. Устройство было изъято у него при выемке.

Второй случай произошел в поселке Березовка. Житель дома по кварталу Энергетик обнаружил пропажу своего телевизора стоимостью 23 тысячи рублей. Подозрение пало на его брата и приятеля, которые находились в квартире в состоянии алкогольного опьянения.

Оперуполномоченные установили, что брат потерпевшего продал телевизор водителю такси за две тысячи рублей, чтобы купить алкоголь. Технику удалось изъять и вернуть владельцу.

Мужчина ранее привлекался к ответственности за кражи и хранение наркотиков. Заведены уголовные дела по статье, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.