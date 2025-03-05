Режим ЧС ввели в Белореченске после взрыва газа в жилом доме

В Белореченске в ночь на 5 марта произошел взрыв газа в многоквартирном доме. В момент ЧП здесь рухнули два этажа — полностью разрушились две квартиры, еще шесть пострадали. В городе ввели режим локальной ЧС.
«По уточненной информации, в результате обрушения пострадали три человека», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным главы Белореченского района Сергея Сидоренко, один молодой человек 92-го года рождения с 70% ожогов тела находится в реанимации, а второй доставлен в больницу с переломом бедра.
Жильцов эвакуировали и разместили в гостиницу на улице Ленина. Все обеспечены питанием. На месте ЧП работают оперативные службы. Завалы продолжают разбирать, чтобы убедиться, что под ними не остались люди.