Фигурант дела Далера Бобиева рассказал об истязаниях над мальчиком

Юноша рассказал, что он с единоутробной сестрой Далера снимал на видео, как мальчик бьется в конвульсиях. По словам Егольникова, Наумова заставляла снимать страдания ребенка, чтобы в дальнейшем показать записи врачу-психиатру и оформить на Далера пособие по инвалидности. В этом случае Вероника получала бы больше денег, пишет «КП-Екатеринбург».