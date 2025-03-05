Фигурант дела Далера Бобиева рассказал об истязаниях над мальчиком

Опекунша Вероника Наумова душила приемного сына Далера Бобиева, доводя его до судорог. Об этом рассказал племянник мужа Наумовой, фигурант уголовного дела Даниил Егольников.
Юноша рассказал, что он с единоутробной сестрой Далера снимал на видео, как мальчик бьется в конвульсиях. По словам Егольникова, Наумова заставляла снимать страдания ребенка, чтобы в дальнейшем показать записи врачу-психиатру и оформить на Далера пособие по инвалидности. В этом случае Вероника получала бы больше денег, пишет «КП-Екатеринбург».
По показаниям Даниила Егольникова, Наумова избивала Далера двумя пластиковыми клюшками, пока те не сломались. Кроме того, она, как сообщил Егольников, устраивала для Далера пытки холодом — заставляла мальчика сидеть часами в одежде в ванной с холодной водой.
Напомним, по версии следствия, 2 декабря 2022 года Наумова жестоко избила мальчика обувной ложкой, связала его скотчем и утопила в холодной ванне, после чего спрятала тело в гараже на соседней улице. Следователи подозревают, что Наумова действовала из национальной ненависти к ребенку.
К издевательствам опекунша привлекала и своего племянника Даниила Егольникова, который выполнял ее распоряжения, причиняя Далеру физические и психические страдания. Уголовное дело, участниками которого стали Вероника Наумова и Даниил Егольников, рассматривается в суде.