Что означает режим ЧС в Белореченске, введенный после взрыва газа в многоэтажке

— Хлопок газовоздушной смеси в пятиэтажном доме привел к обрушению межэтажного перекрытия между четвертым и пятым этажами. Три человека получили ранения: один в тяжелом состоянии с ожогами 70% тела, другой — с переломом бедра, — сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.