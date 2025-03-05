Что означает режим ЧС в Белореченске, введенный после взрыва газа в многоэтажке

В Белореченске введен режим локальной чрезвычайной ситуации после взрыва газа в жилом доме, в результате которого пострадали люди и обрушились конструкции.
— Хлопок газовоздушной смеси в пятиэтажном доме привел к обрушению межэтажного перекрытия между четвертым и пятым этажами. Три человека получили ранения: один в тяжелом состоянии с ожогами 70% тела, другой — с переломом бедра, — сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Из дома по улице Красной эвакуированы 54 жителя, включая 12 детей. Для них организованы пункт временного размещения и гостиница, где они обеспечены питанием. Экстренные службы продолжают работу по ликвидации последствий взрыва и оказанию помощи пострадавшим.
Введение режима ЧС подчеркивает серьезность ситуации и необходимость мобилизации всех ресурсов для помощи пострадавшим и восстановления поврежденного дома.