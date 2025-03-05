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В Приморье женщина в возрасте 61 года украла у незрячего деньги и продукты

Её приговорили к 1 году и 10 месяцам лишения свободы за кражу.

Источник: Аргументы и факты

В Приморском крае 61-летнюю женщину приговорили к лишению свободы. Она обвиняется в краже продуктов питания и денег у человека с ограниченными возможностями зрения. Ситуация произошла в сентябре 2024 года, о чём информирует Объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края.

«Установлено, что подсудимая часто употребляла алкоголь с потерпевшим. В день преступления они купили алкоголь на сумму 500 рублей и отправились в гости к знакомой. Когда мужчина уснул, женщина украла у него из кармана ключи, проникла в его квартиру и похитила там продукты питания и деньги в размере 2500 рублей», — прокомментировала Объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края.

Фокинский городской суд признал её виновной по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ — кража в особо крупном размере. Ей назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года.

Но после этого Приморский краевой суд смягчил приговор, и теперь она проведет в заключении 1 год и 10 месяцев.