В Приморье женщина в возрасте 61 года украла у незрячего деньги и продукты

«Установлено, что подсудимая часто употребляла алкоголь с потерпевшим. В день преступления они купили алкоголь на сумму 500 рублей и отправились в гости к знакомой. Когда мужчина уснул, женщина украла у него из кармана ключи, проникла в его квартиру и похитила там продукты питания и деньги в размере 2500 рублей», — прокомментировала Объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края.