Волгоградцев предупредили о природном очаге «малой чумы» в регионе

В Волгоградской области расположен очаг болезни, которую называют малой чумой.
В ведомстве отметили, что туляремия — природноочаговая зоонозная инфекционная болезнь, которая приводит к лихорадке, интоксикации, а также в некоторых случаях к поражению кожи, глаз, легких и кишечника. Из-за высокой заразности особо опасную инфекцию сравнивают с чумой.
В Волгоградской области расположен природный очаг туляремии. Как уточнили в управлении Роспотребнадзора, он занимает большую часть территории региона. 32 района признали эпидемиологически опасными в отношении «малой чумы». При этом последний случай туляремии зафиксировали 18 лет назад — в 2007 году в Николаевском районе.
Люди, которые живут на территории очагов, больше всего подвержены риску заражения. Заболеть можно после укуса инфицированными членистоногими, при контакте с больными животными или их тушками, при потреблении воды из открытых источников, контаминированных возбудителем туляремии от больных грызунов, при вдыхании воздушно-пылевого аэрозоля, образующегося при переработке зерна, перекладке сена.
Инкубационный период болезни может длиться до 30 суток, однако чаще всего симптомы проявляются через 3−5 дней. К признакам туляремии относят:
- температуру под 40
- головную и мышечную боль
- озноб
- нарастающую слабость
- потерю аппетита
Они сохраняются до 3 недель, также могут проявиться и дополнительные симптомы.
Для защиты от «малой чумы» проводят вакцинацию. Процедура проводится в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. К неспецифическим способам профилактики заражения туляремией относят борьбу с грызунами и с членистоногими — источниками и переносчиками возбудителя.