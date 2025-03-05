Волгоградцев предупредили о природном очаге «малой чумы» в регионе

Люди, которые живут на территории очагов, больше всего подвержены риску заражения. Заболеть можно после укуса инфицированными членистоногими, при контакте с больными животными или их тушками, при потреблении воды из открытых источников, контаминированных возбудителем туляремии от больных грызунов, при вдыхании воздушно-пылевого аэрозоля, образующегося при переработке зерна, перекладке сена.