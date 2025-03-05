В Самаре в поликлинике провернули аферу на 95 миллионов рублей

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления региона заведено уголовное дело о мошенничестве в одной из поликлиник Самары.
По версии следствия, в период с 2020 по 2024 год руководство поликлиники заключило с организацией договор, не имевший экономического смысла, на реализацию медицинских товаров по необоснованно завышенной цене. Полученные не менее 95 миллионов рублей по условию договора были перечислены на счет организации, в связи с чем поликлинике был причинен материальный ущерб на эту сумму.
В настоящее время в ходе расследования уголовного дела задержаны главный врач и главный бухгалтер поликлиники, решается вопрос об избрании им меры пресечения. В ходе обысков домов задержанных изъяты два автомобиля на общую сумму более 15 миллионов рублей, приобретенных, по версии следствия на полученные незаконным путем деньги.
Следствие устанавливает других соучастников преступления и обстоятельства его совершения, сообщили в СУ СК России по Самарской области.