В Самаре в поликлинике провернули аферу на 95 миллионов рублей

По версии следствия, в период с 2020 по 2024 год руководство поликлиники заключило с организацией договор, не имевший экономического смысла, на реализацию медицинских товаров по необоснованно завышенной цене. Полученные не менее 95 миллионов рублей по условию договора были перечислены на счет организации, в связи с чем поликлинике был причинен материальный ущерб на эту сумму.