Двое детей и их отец погибли при пожаре в свердловском поселке

«По имеющейся информации, накануне отец семейства — ранее судимый за кражи Николай — вернулся домой с вахты, алкоголь не употреблял, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. — В данной семье имеется также мама 1998 г.р. и еще один ребёнок 2020 г.р.. Они в момент случившегося в доме отсутствовали, поскольку ранее уехали в Екатеринбург, в больницу».