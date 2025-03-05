Двое детей и их отец погибли при пожаре в свердловском поселке

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
В пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области рассказали, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
По предварительным данным, криминала в данной трагедии нет. Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при эксплуатации печи.
«По имеющейся информации, накануне отец семейства — ранее судимый за кражи Николай — вернулся домой с вахты, алкоголь не употреблял, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. — В данной семье имеется также мама 1998 г.р. и еще один ребёнок 2020 г.р.. Они в момент случившегося в доме отсутствовали, поскольку ранее уехали в Екатеринбург, в больницу».
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела в связи с обнаружением тел трех человек при тушении пожара жилого дома в поселке Пасынок.
«МК-Урал» ранее писал, что в Кургане, в многоквартирном двухэтажном доме, расположенном на улице Уфимской, произошел пожар с двумя погибшими.
По предварительным данным, хозяева квартиры топили печь дровами, которые превышали размеры топки. Вероятнее всего, огонь из-за этого распространился по всей квартире. Хозяева-супруги погибли.