Три человека пострадали в аварии на Копейском шоссе

Не забывайте о соблюдении ПДД, когда садитесь за руль. Простое превышение скорости может стоить жизни не только вам, но и вашим пассажирам и другим участникам движения. Особенно опасно нарушать правила в зимнее время, когда на дорогах бывает скользко.