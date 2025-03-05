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Три человека пострадали в аварии на Копейском шоссе

ДТП с несколькими пострадавшими произошло в Ленинском районе Челябинска.

Источник: РИА "Новости"

ДТП с несколькими пострадавшими произошло в Ленинском районе Челябинска. По информации от пресс-службы городской Госавтоинспекции сегодня в три часа дня на Копейском шоссе столкнулись две иномарки. Случилось это вблизи здания по адресу улица Псковская, 4.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали три человека. Травмы получили женщина-водитель 1976 года рождения и её пассажир, сидевшие в автомобиле марки «Ситроен». Также в числе пострадавших оказался мужчина 1990 года рождения, сидевший за рулём «Опеля». Отмечается, что оба автомобиля получили механические повреждения.

К месту аварии оперативно прибыли медицинские работники, пожарные и полицейские. Выяснением причин произошедшего, а также изучением близлежащей территории занялись сотрудники ГАИ.

Не забывайте о соблюдении ПДД, когда садитесь за руль. Простое превышение скорости может стоить жизни не только вам, но и вашим пассажирам и другим участникам движения. Особенно опасно нарушать правила в зимнее время, когда на дорогах бывает скользко.

ДТП