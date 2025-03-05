Последствия взрыва газа в Белореченске показали на видео

Местные жители сняли на видео последствия ЧП. На кадрах видно, что от квартир на четвертом и пятом этажах практически ничего не осталось. Помимо двух полностью разрушенных пострадали еще шесть квартир. Груды кирпичей лежат под подъездом. В квартирах разрушены стены.