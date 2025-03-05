Последствия взрыва газа в Белореченске показали на видео

ЧП случилось в Белореченске в ночь на 5 марта. В многоквартирном доме прогремел взрыв. Как сообщили в МЧС региона, произошел хлопок газовоздушной смеси.
Из-за взрыва газа в доме обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажом. Людей эвакуировали. По последним данным пострадали три человека. Завалы продолжают разбирать, чтобы убедиться, что под ними не остались люди.
Местные жители сняли на видео последствия ЧП. На кадрах видно, что от квартир на четвертом и пятом этажах практически ничего не осталось. Помимо двух полностью разрушенных пострадали еще шесть квартир. Груды кирпичей лежат под подъездом. В квартирах разрушены стены.
В настоящее время на месте работают оперативные службы. После разбора завалов будет решаться вопрос, возможно ли будет восстановить дом.