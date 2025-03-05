Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии столкнулись груженые фуры и автовоз

В Башкирии столкнулись груженые фуры и автовоз.

Источник: ГАИ РБ

В Иглинском районе столкнулись три грузовика. Авария произошла сегодня в восьмом часу утра на 1505 км автодороги М-5 «Урал». По предварительным данным, 41-летний водитель «Вольво», ехавший из Челябинска в сторону Уфы, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. На обочине столкнулся с автовозом «Мерседес». После «Вольво» касательно задел попутную «Сканию».

В результате ДТП 61-летний водитель «Мерседеса» госпитализирован. Легковые автомобили автовоза получили механические повреждения.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Сотрудники госавтоинспекции организовали реверсивное движение.

ДТП