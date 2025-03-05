В Башкирии столкнулись груженые фуры и автовоз.

В Иглинском районе столкнулись три грузовика. Авария произошла сегодня в восьмом часу утра на 1505 км автодороги М-5 «Урал». По предварительным данным, 41-летний водитель «Вольво», ехавший из Челябинска в сторону Уфы, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. На обочине столкнулся с автовозом «Мерседес». После «Вольво» касательно задел попутную «Сканию».