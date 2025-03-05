Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Желание легких денег разорило жительницу Приморья

Жительница Дальнереченска лишилась более четырех миллионов рублей из-за мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Дальнереченска наткнулась в Интернете на рекламу легкого заработка и откликнулась на предложение об инвестициях. Однако желание быстрых денег разорило ее, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

По информации ведомства, после того как женщина отозвалась на рекламу, ей позвонили мошенники и предложили помочь инвестировать накопления через специальное мобильное приложение. Месяц жительница региона следовала чужим инструкциям, переводила деньги аферистам.

Мошенники также убедили женщину оформить несколько кредитов для дальнейшего вложения и увеличения дохода. Таким образом, жительница Дальнереченска лишилась более четырех миллионов рублей.

Было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве, расследование которого прокуратура поставила на контроль.

«Надзорное ведомство в судебном порядке добьется взыскания с дропперов денежных средств, которые незаконно поступили на их счета».