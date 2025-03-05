Желание легких денег разорило жительницу Приморья

Жительница Дальнереченска наткнулась в Интернете на рекламу легкого заработка и откликнулась на предложение об инвестициях. Однако желание быстрых денег разорило ее, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.