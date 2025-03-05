Мошенники оформили кредит на участника СВО из Волгограда

В прокуратуру обратилась 48-летняя жительница Ворошиловского района. На ее сына, который участвует в СВО, неизвестные оформили кредит без его ведома. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Правоохранители выяснили, что 12 июля 2023 года в Нижнем Новгороде неустановленные лица дистанционно взяли кредит на сумму 7 тысяч 700 рублей. Злоумышленники перевели деньги на счет третьего лица.
Боец СВО договор не заключал, средства он также не получал. В момент оформления кредита он находился в зоне проведения специальной военной операции.
Прокуратура предъявила в суд иск о признании кредитного договора недействительным и применении последствий недействительности сделки. Ворошиловский районный суд удовлетворил эти требования, мужчину освободили от обязанности погашения кредита.