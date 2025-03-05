В Узбекистане раскрыта преступная схема хищения свыше 24 млрд сумов с участием госслужащих

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками Службы государственной безопасности, была выявлена преступная схема, к которой были причастны: 17 сотрудников налоговых органов, сотрудник таможни, банковский работник, первый заместитель хокима одного из районов и 18 представителей бизнеса.
Как украли 24,5 миллиарда сумов
По данным следствия, с 2020 по 2023 год преступная группа создала 8 фиктивных предприятий, с помощью которых имитировала экспорт мебели. Через эти компании злоумышленники незаконно возвращали 15% налога на добавленную стоимость (НДС), предназначенного для экспортных операций.
На бумаге компании якобы производили мебель и экспортировали её в Кыргызстан, однако проверка показала, что никаких поставок не было, а экспортные контракты носили фиктивный характер. Более того, печати компаний были подделаны, а отчётные документы составлялись исключительно для получения налоговых льгот.
Центральную роль в преступной схеме играл бывший сотрудник налоговых органов, который координировал работу фиктивных компаний. Хотя эти предприятия были зарегистрированы в Янгикурганском районе Наманганской области, их юридические адреса постоянно менялись, а в качестве директоров значились подставные лица.
Судебное разбирательство и наказание
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям: 167 (хищение путём присвоения или растраты), 179 (лжепредпринимательство), 184 (уклонение от уплаты налогов), 209 (должностной подлог), 228 (подделка документов) Уголовного кодекса.
В ходе следствия удалось вернуть в бюджет 6,8 млрд сумов, а также арестовать имущество преступной группы на 6,3 млрд сумов, включая: частную многоквартирную медицинскую клинику, автомойку, 2 жилых дома, 6 автомобилей, телефоны и компьютерное оборудование.
Приговор суда
Суд по уголовным делам Мирзо-Улугбекского района вынес приговор 38 обвиняемым:
14 человек получили тюремные сроки от 5 до 7 лет лишения свободы.
18 человек осуждены на различные сроки лишения свободы, но с применением статьи 72 УК (Условное осуждение). Им назначен испытательный срок в 3 года с обязательством погасить ущерб в течение 2 лет.
6 человек приговорены к ограничению свободы сроком не менее 2 лет.