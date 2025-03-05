В Узбекистане раскрыта преступная схема хищения свыше 24 млрд сумов с участием госслужащих

На бумаге компании якобы производили мебель и экспортировали её в Кыргызстан, однако проверка показала, что никаких поставок не было, а экспортные контракты носили фиктивный характер. Более того, печати компаний были подделаны, а отчётные документы составлялись исключительно для получения налоговых льгот.