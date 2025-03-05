В Хабаровском крае в пожаре погиб полуторагодовалый ребенок

Огонь заметили соседи и вызвали пожарных. Когда спасатели прибыли, из окна квартиры на втором этаже уже валил дым. По трагическому стечению обстоятельств пожар частично потушили сами собой: из-за высокой температуры лопнула труба отопления, и вода залила очаг огня. Однако спасти ребенка не удалось.