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В Хабаровском крае в пожаре погиб полуторагодовалый ребенок

Пожар произошел вечером, когда дома был только маленький ребенок: спасти его не удалось.

Источник: МЧС РФ

В Хабаровском крае в поселке Мухен произошел пожар, в котором погиб маленький ребенок, сообщает телеграм-канал МЧС Хабаровского края.

Возгорание произошло вечером, когда дома находился только полуторагодовалый мальчик.

Огонь заметили соседи и вызвали пожарных. Когда спасатели прибыли, из окна квартиры на втором этаже уже валил дым. По трагическому стечению обстоятельств пожар частично потушили сами собой: из-за высокой температуры лопнула труба отопления, и вода залила очаг огня. Однако спасти ребенка не удалось.

По предварительной информации, пожар начался в том месте, где стоял включенный обогреватель. Сейчас специалисты выясняют точные причины возгорания и все обстоятельства случившегося.

Вяземским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО по факту гибели ребенка 2023 г. р. в результате пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает телеграм-канал «Хабаровский следком».

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