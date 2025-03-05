В Хабаровском крае в пожаре погиб полуторагодовалый ребенок

В Хабаровском крае в поселке Мухен произошел пожар, в котором погиб маленький ребенок, сообщает телеграм-канал МЧС Хабаровского края.
Возгорание произошло вечером, когда дома находился только полуторагодовалый мальчик.
Огонь заметили соседи и вызвали пожарных. Когда спасатели прибыли, из окна квартиры на втором этаже уже валил дым. По трагическому стечению обстоятельств пожар частично потушили сами собой: из-за высокой температуры лопнула труба отопления, и вода залила очаг огня. Однако спасти ребенка не удалось.
По предварительной информации, пожар начался в том месте, где стоял включенный обогреватель. Сейчас специалисты выясняют точные причины возгорания и все обстоятельства случившегося.
Вяземским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО по факту гибели ребенка 2023 г. р. в результате пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает телеграм-канал «Хабаровский следком».