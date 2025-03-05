Жительница Хабаровска отдала мошенникам 3,7 миллиона рублей

Как рассказала потерпевшая, все началось с сообщения от имени ее бывшего начальника. В нем говорилось, что на прежнем месте работы выявлены факты хищения бюджетных средств и проводится ревизия с участием спецслужб. Женщину попросили оказать содействие человеку, который должен был с ней связаться. Позже полицейские установили, что никаких нарушений в учреждении не было, а сообщение отправлено с фейковой страницы.