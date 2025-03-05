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Жительница Хабаровска отдала мошенникам 3,7 миллиона рублей

Полиция завела уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске заведено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Жертвой аферистов стала 60-летняя жительница Индустриального района, которая лишилась всех своих сбережений после трех недель общения с мошенниками. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как рассказала потерпевшая, все началось с сообщения от имени ее бывшего начальника. В нем говорилось, что на прежнем месте работы выявлены факты хищения бюджетных средств и проводится ревизия с участием спецслужб. Женщину попросили оказать содействие человеку, который должен был с ней связаться. Позже полицейские установили, что никаких нарушений в учреждении не было, а сообщение отправлено с фейковой страницы.

В дальнейшем с пенсионеркой общались якобы «офицеры спецслужб», «специалисты банков» и «работники мониторинговых центров». Под предлогом защиты от обвинений в финансировании террористических организаций, мошенники требовали перевести деньги на «безопасный счет». Под давлением и в состоянии стресса женщина перевела три миллиона 754 тысячи рублей.

Обман вскрылся, когда аферисты перестали выходить на связь.