Экс-главе госкоммолодежи Башкирии продлили домашний арест до июня

Следующее заседание по делу назначено на 25 марта. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Яна Гайдук возглавляла госкомитет с начала 2022 года до января 2024 года. В июне прошлого года в отношении экс-чиновницы возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По версии следствия, в 2021 году на посту председателя госкомитета она неправомерно распорядилась заключить контракт с подрядчиком для переоборудования архитектурного памятника «Дом Костерина» в молодежное пространство «Йэшлек House». Ремонт здания проводился без историко-культурной экспертизы и обязательных разрешений, полагают в Следственном управлении СКР. Кроме того, работы принимались без проверки.
Вину Яна Гайдук не признает.