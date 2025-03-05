Экс-главе госкоммолодежи Башкирии продлили домашний арест до июня

По версии следствия, в 2021 году на посту председателя госкомитета она неправомерно распорядилась заключить контракт с подрядчиком для переоборудования архитектурного памятника «Дом Костерина» в молодежное пространство «Йэшлек House». Ремонт здания проводился без историко-культурной экспертизы и обязательных разрешений, полагают в Следственном управлении СКР. Кроме того, работы принимались без проверки.