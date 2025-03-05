В Самаре главный бухгалтер похитила деньги детского сада

В Самаре главный бухгалтер детского сада похитила деньги дошкольного учреждения. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
«С января 2020-го по декабрь 2022 года женщина на рабочем месте начислила на счета других людей, которые не знали о ее преступных намерениях, около 740 тысяч рублей. В дальнейшем они переводили деньги на ее счета», — рассказали в пресс-службе.
Главного бухгалтера детского сада обвинили в мошенничестве в крупном размере с использованием своего служебного положения. В рамках предварительного расследования женщина возместила государству причиненный ущерб.
Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд. Напомним, в Самаре по подозрению в мошенничестве задержали главврача и главного бухгалтера городской поликлиники.