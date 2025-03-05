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Житель Братска возглавлял экстремистскую организацию в Тайшете

Трое мужчин поделили между собой криминальный мир города.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области задержали лидера и организаторов запрещенной в России экстремистской организации. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России и СУ СКР по региону, трое мужчин поделили между собой криминальный мир Тайшета.

По предварительной информации, 52-летний житель Братска занимал статус «положенца» — он возглавлял преступную иерархию и управлял людьми, которые склонны к преступлению. Позже он назначил 38-летнего жителя Тайшета «смотрящим» за городом, а 37-летнего мужчину — «смотрящим с воли».

— В домах у подозреваемых прошли обыски, во время которых изъяли предметы, доказывающие, что они причастны к противоправной деятельности. Помимо этого оперативники обнаружили один миллион наличными, патроны и наркотики, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Следователи завели уголовные дела, подозреваемых в это время поместили под стражу. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что самолет рейсом Москва-Братск вынужденно приземлился в Иркутске.