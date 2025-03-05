Житель Братска возглавлял экстремистскую организацию в Тайшете

— В домах у подозреваемых прошли обыски, во время которых изъяли предметы, доказывающие, что они причастны к противоправной деятельности. Помимо этого оперативники обнаружили один миллион наличными, патроны и наркотики, — рассказывают в пресс-службе ведомства.