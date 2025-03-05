Неизвестные заявили о заложенной бомбе на станции метро «Девяткино»

Накануне, 4 марта, неизвестные отправили на телефоны организаций из Петербурга и Ленинградской области тревожные сообщения, после которых экстренные службы отправились сразу по нескольким адресам. Анонимы заявили о якобы заложенных бомбах на станции метро «Девяткино», в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, а также в школе на набережной реки Оккервиль в Невском районе. Однако в еще одном учреждении пришлось провести эвакуацию. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».
— Специалисты приняли решение вывести на улицу всех сотрудников и воспитанников детского сада на улице Грибоедова в Сланцах Ленинградской области. На морозе оказались 198 человек, — уточнило агентство.
К счастью, после долгих проверок ничего опасного на объектах не нашли.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, как дистанционные хулиганы заставили понервничать посетителей и сотрудников Эрмитажа. Из-за сообщений об угрозе из главного музея города на Дворцовую площадь вывели более 3000 человек. Проверка показала, что никаких взрывных устройств или взрывчатых веществ там нет. Однако лжеминеров решили разыскать, для чего возбудили уголовное дело.