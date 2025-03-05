Неизвестные заявили о заложенной бомбе на станции метро «Девяткино»

Накануне, 4 марта, неизвестные отправили на телефоны организаций из Петербурга и Ленинградской области тревожные сообщения, после которых экстренные службы отправились сразу по нескольким адресам. Анонимы заявили о якобы заложенных бомбах на станции метро «Девяткино», в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, а также в школе на набережной реки Оккервиль в Невском районе. Однако в еще одном учреждении пришлось провести эвакуацию. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».