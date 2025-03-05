В Екатеринбурге задержали мужчину, призывавшего поджигать военкоматы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали жителя Екатеринбурга, призывающего через соцсети поджигать военкоматы коктейлями Молотова, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«В Екатеринбурге правоохранители задержали местного жителя, 2001 года рождения, призывавшего совершать теракты. Задержанный признался, что, находясь в Грузии, он через соцсети призывал поджигать военкоматы и воинские части коктейлями Молотова», — рассказал собеседник агентства.
В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные через интернет).
«Несостоявшийся террорист систематически употреблял наркотики и психотропные вещества, ранее был судим за их хранение и уже знаком с бытом и порядками в местах лишения свободы», — добавил источник.
На оперативном видео, которым поделился с агентством источник, задержанный говорит, что публиковал призывы к поджогу военных объектов на территории России, однако сожалеет об этом и «впредь обязуется такого не допускать».
В силовых структурах также заявили, что фигурант «имеет пристрастие» к запрещенным в РФ украинским террористическим организациям и экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману*, «свободу которого он не раз отстаивал в ходе протестных акций».
* Лицо, признанное иноагентом в России.