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Ребенок обварился кипятком, провалившись в канализацию в Актау

Случайно упал.

В Актау 12-летний мальчик получил ожоги ног, упав в канализационный колодец с горячей водой, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошел во дворе дома № 53 в 17 микрорайоне. По информации пресс-службы Мангистауской областной многопрофильной детской больницы, ребенок прогуливался с мамой и случайно упал в канализационный колодец, где находилась горячая вода с паром.

Врачи зафиксировали ожоги 2−3 степени в области голеней, общая площадь ожогов составила 30%.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое из-за полученных ожоговых травм. Он находится в сознании и получает лечение в отделении реанимации.

Несчастный случай