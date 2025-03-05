В Красноглинском районе Самары произошел пожар в школе-интернате 5 марта

В среду, 5 марта, в Красноглинском районе Самары поздней ночью произошел пожар. В поселке Южный, 31 горела школа-интернат № 1. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
— Сообщение о возгорании поступило дежурному в 02:17. Пожарно-спасательные подразделения автоматически были направлены по повышенному рангу вызова — пожар № 2, — рассказали в пресс-службе.
В здании на первом этаже огонь охватил домашние вещи в комнате. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пожар удалось локализовать в 02:31, а полная ликвидация была объявлена в 02:40.
На месте происшествия работали 49 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 43 человека и 11 единиц техники. О пострадавших ничего не сообщается. Сейчас причины возгорания неизвестны. Их предстоит установить специалистам.