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59 граждан Таджикистана спасли на автотрассе в Костанайской области

Автобус с пассажирами съехал в кювет.

Источник: МЧС Казахстана

АСТАНА, 5 мар — Sputnik. 59 граждан Таджикистана спасли на автотрассе в Костанайской области, сообщили в МЧС Казахстана.

Это произошло в Федоровском районе на 25-м километре автодороги «Рудный — Качар — Федоровка», где автобус с людьми съехал в кювет.

«На место оперативно прибыли спасатели. С помощью вездехода гусеничного транспортера-тягача они извлекли транспортное средство на проезжую часть. Никто из пассажиров в медицинской помощи не нуждался», — отметили в ведомстве.

После оказания помощи автобус продолжил следование по своему маршруту. И это не первый подобный случай, в феврале на трассе в той же области спасли 70 граждан Таджикистана.

МЧС