АСТАНА, 5 мар — Sputnik. 59 граждан Таджикистана спасли на автотрассе в Костанайской области, сообщили в МЧС Казахстана.
Это произошло в Федоровском районе на 25-м километре автодороги «Рудный — Качар — Федоровка», где автобус с людьми съехал в кювет.
«На место оперативно прибыли спасатели. С помощью вездехода гусеничного транспортера-тягача они извлекли транспортное средство на проезжую часть. Никто из пассажиров в медицинской помощи не нуждался», — отметили в ведомстве.
После оказания помощи автобус продолжил следование по своему маршруту. И это не первый подобный случай, в феврале на трассе в той же области спасли 70 граждан Таджикистана.