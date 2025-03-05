Двух пострадавших жителей многоэтажки в Белореченске госпитализировали

Сегодня ночью в доме на улице Красной в Белореченске произошла детонация баллонного газа, в результате чего обрушилась плита перекрытия между четвертым и пятым этажами. Сейчас оперативные службы выясняют причины произошедшего. В городе введен режим ЧС.