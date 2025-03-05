Арестована ответчица по делу экс-председателя Краснодарского крайсуда

Центральный районный суд отправил Светлану Новикову в СИЗО, а ее мать — под домашний арест, пишет «Ъ». На сайте суда не уточняются предъявленные им обвинения, в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю также воздержались от комментариев. По информации издания, в деле может идти речь о мошенничестве.