Что известно о взрыве газа в многоквартирном доме в Белореченске Краснодарского края

Администрация Белореченского городского поселения ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- В ночь на 5 марта в пятиэтажном многоквартирном кирпичном доме на улице Красной в Белореченске произошел взрыв газовоздушной смеси, обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами.
- Четыре квартиры получили повреждения.
- Были эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей.
- Организована работа пункта временного размещения.
- По данным МЧС России, на месте работают 67 человек и 23 единицы техники.
Пострадавшие
- По последним данным, пострадали три человека.
- По данным главы района Сергея Сидоренко, двое из пострадавших госпитализированы. Один из них находится в реанимации с 70% ожогов тела, у второго выявили перелом бедра. Третий пострадавший находится на амбулаторном лечении.
Расследование и реакция властей
- Взрыв газового оборудования, как показали итоги предварительного осмотра, мог стать причиной обрушения многоквартирного дома в Белореченске Краснодарского края, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.
- Позже глава региона Вениамин Кондратьев сообщил, что дом обрушился из-за детонации газового баллона.
- Администрация Белореченского городского поселения ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
- Прокуратурой поставлен на контроль ход и результаты процессуальной проверки.
- Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.