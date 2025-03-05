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Что известно о взрыве газа в многоквартирном доме в Белореченске Краснодарского края

Три человека, по уточненной информации, пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме в городе Белореченске Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Источник: РИА "Новости"

Администрация Белореченского городского поселения ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • В ночь на 5 марта в пятиэтажном многоквартирном кирпичном доме на улице Красной в Белореченске произошел взрыв газовоздушной смеси, обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами.
  • Четыре квартиры получили повреждения.
  • Были эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей.
  • Организована работа пункта временного размещения.
  • По данным МЧС России, на месте работают 67 человек и 23 единицы техники.

Пострадавшие

  • По последним данным, пострадали три человека.
  • По данным главы района Сергея Сидоренко, двое из пострадавших госпитализированы. Один из них находится в реанимации с 70% ожогов тела, у второго выявили перелом бедра. Третий пострадавший находится на амбулаторном лечении.

Расследование и реакция властей

  • Взрыв газового оборудования, как показали итоги предварительного осмотра, мог стать причиной обрушения многоквартирного дома в Белореченске Краснодарского края, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.
  • Позже глава региона Вениамин Кондратьев сообщил, что дом обрушился из-за детонации газового баллона.
  • Администрация Белореченского городского поселения ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
  • Прокуратурой поставлен на контроль ход и результаты процессуальной проверки.
  • Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.