Мужчина оформлял кредиты на ничего не подозревавших коллег и проигрывал деньги в онлайн-казино

«Мы работали вместе. Он сказал, что хочет купить мне телефон, сфотографировал мой паспорт, а затем без моего ведома оформил на меня кредит. Я узнал об этом только после того, как получил уведомление о задолженности. После этого я обратился в органы внутренних дел», — рассказал один из пострадавших.