Мужчина оформлял кредиты на ничего не подозревавших коллег и проигрывал деньги в онлайн-казино

Как действовал мошенник
Злоумышленник входил в доверие к своим коллегам, убеждая их, что хочет купить им телефон по сниженной цене или помочь с оформлением документов. Для этого он фотографировал их паспорта, после чего без ведома владельцев оформлял кредиты на их имена.
«Мы работали вместе. Он сказал, что хочет купить мне телефон, сфотографировал мой паспорт, а затем без моего ведома оформил на меня кредит. Я узнал об этом только после того, как получил уведомление о задолженности. После этого я обратился в органы внутренних дел», — рассказал один из пострадавших.
После поступления заявлений от нескольких граждан дело взяли под контроль сотрудники районного отдела внутренних дел.
75 миллионов сумов ушли в онлайн-казино
В ходе расследования выяснилось, что мошенник оформил кредиты на четырёх своих коллег, а полученные деньги в размере 75 миллионов сумов потратил на онлайн-казино.
После задержания мужчина признал свою вину и выразил раскаяние.
«Я пристрастился к азартным играм в интернете и проиграл все свои деньги. Тогда я решил взять кредиты на имена четырёх коллег, не сообщая им об этом. Планировал вывести деньги и отыграться, но в итоге проиграл и их. Теперь раскаиваюсь», — рассказал задержанный.
Возбуждено уголовное дело
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса Узбекистана. Он задержан, в настоящее время ведётся досудебное расследование.