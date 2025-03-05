Главный архитектор Уральска получил срок за взятку

«Ғатау признан виновным в получении взятки в сумме 500 тысяч тенге от Купбаева за согласование акта выборки земельного участка и в злоупотреблении должностными полномочиями путем незаконного внесения в портал госуслуг документов о расширении земельного участка без наличия строения. Ташенбаев и Ғатау осуждены к 7 и 3,5 годам лишения свободы соответственно, а взяткодатель — к 7 годам лишения свободы. Все они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора», — говорится в сообщении.