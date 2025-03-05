Из девяти пуль попали шесть. Подробности стрельбы по женщине у «Балтийского дома»

Женщина в тот вечер была со своей сестрой, которая сразу же сообщила полиции личность стрелка. Им оказался 50-летний бывший мужчина родственницы, проживавший в отеле на Малом проспекте Петроградской стороны, 54к2. В номере его не оказалось. Мужчину позже нашли на Васильевском острове в своей машине. По предварительной информации, он совершил суицид. По данным «Фонтанки», стрелявший мужчина — бизнесмен из Великих Лук. Ранее он проблем с законом не имел.