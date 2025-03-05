Из девяти пуль попали шесть. Подробности стрельбы по женщине у «Балтийского дома»

50-летний мужчина не смог простить отвержения и выпустил девять пуль в сторону бывшей возлюбленной. Шесть из них достигли цели, стало известно «Фонтанке» 5 марта.
После стрельбы мужчина скрылся на BMW, а прохожие бросились к 38-летней женщине и сразу же вызвали скорую помощь. Пострадавшую доставили в Мариинскую больницу. У нее диагностировали шесть проникающих огнестрельных ранений, а также перелом бедра и голени. Пациентку поместили в шоковую реанимацию.
Женщина в тот вечер была со своей сестрой, которая сразу же сообщила полиции личность стрелка. Им оказался 50-летний бывший мужчина родственницы, проживавший в отеле на Малом проспекте Петроградской стороны, 54к2. В номере его не оказалось. Мужчину позже нашли на Васильевском острове в своей машине. По предварительной информации, он совершил суицид. По данным «Фонтанки», стрелявший мужчина — бизнесмен из Великих Лук. Ранее он проблем с законом не имел.
ГСУ СК по Петербургу сообщило о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство.